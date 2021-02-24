«Обратите внимание!»: Васильев показал головной убор, который моментально делает женщину выше

Обычная шапка бини, оказывается, может сыграть важную роль в формировании симпатичного образа. Об этом заговорил Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». Если ее надеть, оставив свободное место на макушке, она визуально удлинит силуэт, что очень важно для дам, обладающих приземистой внешностью и низким ростом.

«Этот головной убор прост, совершенно элементарен! Но сколько роста он вам придает! Обратите на него внимание, все дамы с невысоким ростом! Вы часто думаете, какие каблуки вам подобрать зимой, но такой простой трикотажный головной убор решает буквально в одну минуту многие ваши проблемы. Подбирайте головные уборы правильно по цвету, как здесь, помните о трендах сезона и не забывайте о том, что пропорция в костюме играет огромную роль», — сказал историк моды.

Васильев заметил, что невысоким и корпулентным женщинам нужно подбирать комплекты с вертикальными линиями. Это не обязательно рисунок в виде полос, влияние на внешнее восприятие лука оказывают правильно расположенные пуговицы, завязки, которые спускаются с воротника, лампасы и швы. Чем больше этих элементов вдоль тела, а не поперек, тем больше шанс выглядеть чуточку выше.

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