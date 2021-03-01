Стиль Голливуд: Каменских изящно подчеркнула осиную талию платьем в перьях

Анастасия Каменских в последнее время заметно похудела и обрела поистине осиную талию, такую не грех лишний раз показать и подчеркнуть. И артистка это умело делает.

больше по теме Как советовал Васильев: Климова вслед за Пугачевой выбрала одежду в мандариновом цвете Этот оттенок идет практически любому типу внешности.

На очередном выпуске киевской программы «Маска» звезда предстала в платье, украшенном страусиными перьями, которое как ни одно другое выгодно преподносит женскую фигуру. Речь идет о моделях на запах.

По мнению историка моды Александра Васильева, такие наряды обладают практически чарующим воздействием на мужчин, они отлично моделируют фигуру «песочные часы» и скрывают под собой ненужные рельефы. Впервые такие наряды стала носить голливудская звезда Ава Гарднер, а изобрел их и ввел в моду Кристиан Диор.

«Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм», — сказал ведущий «Модного приговора» на Первом канале.

Отметим, что оттенок гоголя-моголя или омлета, которым обладает платье Каменской, сейчас очень актуален. Как говорил Васильев, этот тон выглядит благородно и утонченно, он хорошо сочетается с черным цветом.

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