Женственно: Подольская «удлинила» ноги вернувшимся в моду жакетом мини и сапогами-носками

На смену безразмерному оверсайзу приходят женственные наряды с подчеркнутой линией талии. Женщинам надоело носить «мешки» и они все чаще стали подчеркивать свою гендерную принадлежность. Об этом рассказали ведущие «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Вместе с тем они заметили, что безразмерные вещи тоже никуда не уйдут и продержатся в наших гардеробах еще лет десять.

Отказавшись от оверсайз,а модельеры обратились к утонченным моделям 70-х, а также вспомнили укороченные жакеты и жилеты. Такие обрезанные по линии талии вещи делают ноги женщин визуально длиннее, а талию — изящнее, ставя на ней акцент.

Наталья Подольская учла советы фэшн-экспертов и пополнила свой гардероб черным костюмом с юбкой мини и укороченным жакетом, дополнительно длину ног звезда подчеркнула сапогами-чулками на высоком каблуке.

Отметим, что укороченные жакеты рекомендовали не только ведущие «Модного приговора», но и стилист Александр Рогов. В программе «Рогов в городе» на СТС недавно он заявил, что укороченный жакет и джинсы с завышенной талией должны быть в гардеробе у каждой девушки. Это универсальный комплект на все случаи жизни, который выгодно преподносит фигуру.

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