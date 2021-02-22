«Подчеркивает талию»: Васильев показал изящный жакет, который пришел на смену оверсайзу

В современной моде можно увидеть и утонченные модели, и безразмерные.

Эпоха оверсайза, которая много лет главенствовала на модных подиумах, потихоньку начинает отступать под влиянием новых трендов. Однако уходить окончательно это течение тоже не собирается. По прогнозам Александра Васильева и Эвелины Хромченко безразмерность будет актуальна еще лет 10 благодаря своему удобству и мобильности.

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Тем не менее, модницы уже порядком соскучились по изяществу, а магазины одежды стали пополняться нарядами с подчеркнутой женственностью. Один из таких комплектов представили на шоу «Модный приговор» Первого канала, облачив гостью программы Ирину в укороченный жакет с выделенной линией талии, а также завышенные брюки с тем же акцентом.

При этом одежда была выполнена из разных оттенков красного, что в настоящий момент приветствуется модельерами и стилистами. В качестве аксессуара участнице проекта предложили желтую сумочку, а этот цвет назван оттенком года.

«То, что мы увидели сейчас на Ирине, безусловно подчеркивает ее талию и бедра. Чуть расширенные плечи в этом коротеньком спенсере стиля Карла Лагерфельда дают очень много шарма», — сказал Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что похожие комплекты носили в 90-е, а также в 80-е. А подобные цветовые сочетания показывал в 70-е годы Ив Сен Лоран, во вкусе которого трудно усомниться.

«Ничто не ново под Луной. Мода сегодня не диктует, а предлагает, — заметила ведущая.

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