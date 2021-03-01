«Удлиняет ноги»: Рогов показал остромодную вещь, которая корректирует фигуру

Она не ударит по карману, а вот радость от созерцания внешнего вида может принести.

Александр Рогов в эфире шоу СТС «Рогов в деле» показал две остромодные вещи, которые отлично подчеркивают талию, даже если ее нет. А также визуально удлиняют силуэт, что очень полезно для дам с низким ростом или приземистой внешностью. Впрочем, даже модели не откажутся выглядеть еще более эффектно.

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Речь идет об укороченных жакетах, а также жилетах (безрукавых жакетах). Заканчиваясь на линии талии, они «вытягивают» ноги, прибавляют им сразу несколько сантиметров и показывают фигуру в более женственном свете, формируя Х-образный силуэт. Особенно хорошо смотрятся эти модели с брюками или джинсами с завышенной талией, которые дополнительно выделяют и формируют фигуру, делая ее визуально стройнее.

«Правильные джинсы и жакет должны появиться у каждой женщины нашей страны! Я отдал предпочтение укороченному жакету, чтобы визуально сделать ее рост выше. Он удлиняет ноги. Еще одна остромодная вещь, которая разнообразит гардероб, — это укороченный черный жилет», — рассказал Рогов.

Отметим, что ранее о тренде на укороченные жакеты заговорил Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала. Он также отмечал, что такая модель хорошо смотрится на женщинах.

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