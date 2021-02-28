«Хочется носить такие»: Хромченко показала модные брюки, которые визуально удлиняют ноги

Они не очень практичные, но их ценят за стиль и красоту.

В этом сезоне мода на 90-е постепенно стала сходить на нет, а вот тренд на 70-е уже в полном расцвете. Как считает Эвелина Хромченко, дамы соскучились по женственным нарядам того времени, которые акцентируют талию и красоту ног.

На «Модном приговоре» Первого канала стилист показала брюки, которые отвечают идеалам современных дам, делая образ изящнее и утонченнее, а ноги – зрительно длиннее. Речь идет о брюках-клеш. Сейчас, как оказалось, осоенно актуальны те, что пошиты из ткани-лапши, при этом имеющие утрированную длину.

«Хотите вы или нет, но на всех подиумах мы видим именно такие брюки, те, что «метут» пол. И женщинам хочется носить такие брюки. Ну что, разве женщина не имеет права испортить одни брюки в жизни? Имеет, конечно. По крайней мере весной 2021 года точно», — прокомментировала ведущая.

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