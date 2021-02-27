«Глазами мужа»: Навка в пальто цвета фуксии и глянцевом берете прогулялась по Москве с Песковым

Татьяна Навка не скрывает, что счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они часто вместе посещают светские мероприятия. Недавно супруги побывали на вечеринке у Любови Успенской, которая с размахом отметила 67-летие. Примечательно, что фигуристка только вернулась из Сибири. Несколько дней она провела на Алтае, где расслаблялась на СПА-процедурах, веселилась и знакомилась с местными жителями.

А на днях Татьяна увиделась с Петром Чернышевым. Она покаталась с ним на ГУМ-катке на глазах американского актера Дина Кейна. Как оказалось, олимпийская чемпионка приняла участие в съемках документального фильма о России. А вот выходные она посвятила семье. 27 февраля вечером Навка отправилась гулять по Москве с мужем. Они прошлись по улицам, освещенным фонарями. Спортсменка принарядилась для такого случая.

Она предстала в джинсах скинни, тунике и массивных ботинках. Пальто цвета фуксии и глянцевый берет стали главными изюминками образа. Татьяна позировала на улице.

«Глазами мужа», — похвасталась она.

Потом фигуристка послушала музыку, которая звучала на всю улицу. У нее было хорошее настроение. Поклонники восхитились броским образом Навки. Многие отметили, что яркий оттенок розового ей к лицу. К слову, на этот раз она не показала дочку Надежду. Возможно, что девочка осталась дома, чтобы отдохнуть В последнее время шестилетняя малышка много тренируется на льду.

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