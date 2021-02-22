Песни Лепса и застолье: Навка в розовой рубашке повеселилась с 23-летней дочкой Пескова на Алтае

Татьяна Навка уже больше пяти лет счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Девочка не только изучает несколько иностранных языков, но и занимается балетом, а также фигурным катанием. От первого брака у спортсменки есть еще одна дочка Саша Жулина. Она давно учится в МГИМО. А у Пескова — трое сыновей и дочка Лиза. Супруги зачастую отдыхают со всеми детьми на море.

В прошлом году из-за пандемии Навка путешествовала меньше, чем обычно. При этом она была рада тому, что смогла уделить время семье. На днях фигуристка улетела на несколько дней в Сибирь. Ее радушно встретили на Алтае с караваем, песнями и танцами. Потом девушка отправилась расслабляться на SPA-процедуры. Как оказалось, также компанию спортсменке в поездке составила дочка Дмитрия Пескова — Лиза. 23-летняя девушка тепло общается с мачехой.

После прогулки и отдыха гостям организовали застолье. Татьяна не только отведала вкусные домашние блюда, но и повеселилась вместе с Лизой. Она танцевала и пела хиты Григория Лепса. Дочка Дмитрия Сергеевича с радостью ей подпевала. Примечательно, что фигуристка облачилась в розовую рубашку и спортивный костюм в тон. В таком же стиле оделась и Лиза, но выбрав молочно-кремовые тона.

«Гуляем с молодежью», — отметила Навка.

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