45-летняя Татьяна Навка в белоснежном платье предстала на портретном фото в особенный день

Татьяна Навка не скрывает, что очень дорожит своей семьей. Несмотря на то, что у спортсменки всегда много работы, она выделяет время, чтобы побыть с мужем Дмитрием Песковым, а также своими детьми. Она мама Саши Жулиной, а также еще совсем маленькой Надежды, которой всего шесть лет. Фигуристка в свои 45 лет может похвастаться стройной фигурой. Ко всему прочему, она любит стильно выглядеть.

На днях Навка побывала на Алтае. Она танцевала, пела и пробовала каравай. Потом спортсменка отправилась гулять по горам в ярком пуховике Prada. Однако 23 Февраля она не забыла поздравить мужчин с Днем защитника Отечества. Татьяна поделилась снимком, на котором предстала в белом платье молочного оттенка без рукавов и с красивой линией декольте. Женственный образ дополнили серьги с бриллиантами и часы.

«Дорогие наши защитники Отечества, с праздником!!! Отваги, чести, славы, конечно, мира, радости, добра! Будьте смелыми, крепкими, сильными, а главное любимыми! И помните, что у вас всегда есть мы, ваш надежный и верный тыл и на нас всегда можно положиться» — написала звезда.

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