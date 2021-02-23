«Самый лучший папа»: Навка показала, как дочка в лиловом костюме поздравила Пескова

Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Они сыграли свадьбу в Сочи в 2015 году. У пары сохранились красочные фото с торжества. Они воспитывают дочку Надежду, которая пошла по стопам мамы. Девочка уже давно занимается фигурным катанием. Более того, она изучает иностранные языки и занимается балетом. Навка часто возит ее в отдаленные уголки России, показывая красоты родины, а также на море.

больше по теме 45-летняя Татьяна Навка в белоснежном платье предстала на портретном фото в особенный день Фигуристка не забыла поздравить мужчин с 23 Февраля.

Праздники Татьяна любит проводит в кругу семьи. Она отметила Новый год дома, а также делилась теплыми фото на Рождество. А вот недавно фигуристка отправилась на Алтай, поэтому 23 Февраля провела в Сибири. Однако она показала, как ее дочка поздравила сначала всех мужчин с Днем защитника Отечества, а потом и своего папу. На видео шестилетняя Надежда в лиловом спортивном костюме эмоционально читает стихотворение.

«С Днем защитника поздравить Я хочу, папуля. Дочери нет счастливее в мире, — Смело заявлю я. Я тебе желаю сил, Рыцарь мой отважный, Самый сильный, добрый, честный и бесстрашный», — произнесла девочка.

«Счастье, когда папа самый лучший папа на свете! Традиционное поздравление от Надежды Песковой», — написала Навка.

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