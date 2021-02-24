Могилу сложно отыскать: захоронение Андрея Мягкова утопает в снегу и цветах

Спустя четыре дня после похорон могила Андрея Мягкова усыпана цветами и снегом. 20 февраля звезду фильма «Служебный роман» похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Через несколько дней журналисты «Пятого канала» пришли к месту погребения актера и показали, как выглядит его последнее пристанище. Надгробный крест окружен большим количеством букетов, а под ним из-под снега наполовину выглядывает черно-белая фотография народного артиста. Репортеры сообщили, что могилу сложно отыскать.

Напомним, что кроме «Служебного романа» Андрей Мягков сыграл блистательные роли в таких картинах, как: «Братья Карамазовы», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Жестокий романс». 18 февраля народный любимец скончался у себя дома в возрасте 83 лет. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Уже известно, что рядом с ним похоронят актрису Екатерину Градову, звезду «Семнадцати мгновений весны». Она ушла из жизни чуть позже Мягкова — 22 февраля.

Смотрите также: