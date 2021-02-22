«Сердце разрывается»: Мария Миронова сообщила о смерти мамы

Актриса Екатерина Градова скоропостижно скончалась на 75-м году жизни.

Актриса Мария Миронова сообщила в Instagram скорбную новость. В понедельник, 22 февраля, не стало ее мамы, звезды культового фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой.

«Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни. Сердце разрывается», — написала Мария Миронова.

Звезда не стала уточнять причину смерти Екатерины Георгиевны, она лишь попросила ее не беспокоить.

Подписчики Марии Мироновой тут же поддержали актрису, потерявшую самого близкого человека. Они выражают Марии соболезнования и скорбят вместе с ней.

«Очень, очень жаль… Пожалуйста, примите наши соболезнования», «Примите соболезнования. Держитесь… Светлая память ей!», «Горе, горе кошмарное, тяжелое… Мария, держитесь, крепитесь. Рядом дети, младший совсем малыш. Примите самые искренние соболезнования», — такие комментарии оставляют поклонники под сообщением Марии Мироновой о смерти мамы.

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