Умер Андрей Мягков — звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром»

Актеру на момент смерти было 82 года.

Умер известный российский актер, звезда картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Андрей Мягков. О смерти актера сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, где он служил с 1987 года. Он был удостоен множества наград и премий.

Отметим, что на момент смерти актеру было 82 года.

Андрей Мягков в 1986 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Он лауреат государственной премии СССР. Ребенком был жителем блокадного Ленинграда.

Всесоюзную известность актеру, безусловно, принесла роль Жени Лукашина в знаменитом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». Уже много лет ни один Новый год не обходится без просмотра этого удивительного фильма, в который влюблено не одно поколение россиян. Когда и где пройдут похороны актера, станет известно несколько позже.

С 1963 года Мягков был женат на актрисе Анастасии Вознесенской. Причем детей у них не было.

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