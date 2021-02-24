Екатерину Градову похоронят там же, где и Андрея Мягкова

Знаменитую «радистку Кэт» из «Семнадцати мгновений весны», актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщает «Пятый канал», руководству театра «Ленком», где работает дочь умершей артистки Мария Миронова, удалось добиться того, чтобы Градову похоронили на «Аллее звезд» — там же, где совсем недавно нашел свое последнее пристанище звезда «Служебного романа» Андрей Мягков.
Известно, что в организации похорон помог директор театра Марк Варшавер.
Напомним, что Екатерина Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет. Причиной смерти женщины названо острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Актриса известна по ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», а также браком с легендарным актером Андреем Мироновым.