Леди в шляпке: Валерия в брюках с бахромой и белом жакете появилась на съемках «Маски»

Недавно стартовал новый сезон шоу «Маска», который успел полюбиться зрителям. Каждый раз поклонники передачи вместе с судьями пытаются отгадать, кто скрывается под костюмами. В прошлом году Лариса Долина, Оксана Федорова и другие известные персоны, скрывались под масками. К слову, теперь даже члены жюри стараются быть яркими, чтобы отчасти быть наравне с участниками. Регина Тодоренко уже примерила несколько цветных париков. А вот Валерия делает акцент на нарядах.

больше по теме Регина Тодоренко в алом костюме оверсайз и плюшевых тапочках предстала на съемках «Маски» Телеведущая оделась в одной цветовой гамме с Филиппом Киркоровым.

Певица уже облачалась в стильное голубое платье оверсайз, а также черное платье с бантом и изящным декольте. А вот для очередных съемок 52-летняя артистка припасла женственный образ, подчеркнув стройную фигуру. Она появилась в студии в белоснежном костюме, состоящем из жакета и укороченных брюк с бахромой. Топ-балконет подчеркнул красивую линию декольте, а пояс — талию. Серебристые босоножки и кокетливая шляпка-цветок розового цвета завершили лук.

Валерия позировала с другими членами жюри. Потом она даже зацеловала Филиппа Киркорова вместе с Региной Тодоренко. Судьи не упускают шанса повеселиться, когда проходят съемки шоу. К слову, в одном из последних выпусков никто не отгадал, кто был Черной Пантерой. А под маской скрывалась Светлана Хоркина. Оказалось, что спортсменка обладает красивыми вокальными данными. Это удивило жюри.

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