«Обалдеть»: Тодоренко и другие судьи поразились тому, кто скрывался в костюме Черной пантеры

Филипп Киркоров был уверен, что увидит Ольгу Бузову, а другие члены жюри предполагали, что под маской может быть Глюкоза.

Уже второй год шоу «Маска» на НТВ будоражит зрителей. Этот проект стал главной интригой и смог выявить вокальные таланты у многих спортсменов и актеров. Не так давно стартовал новый сезон, где судьями стали Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, а также Валерия и Александр Ревва. Они пока не сняли маску ни с одного участника, но в новом выпуске им удалось рассекретить одного из персонажей, хоть они и не угадали, кто скрывался под маской.

Номинантами на выбывание стали Розовая пантера, а также Пингвин и Черная пантера. Благодаря голосованию зрителей была спасена Розовая пантера. Она от счастья упала на колени и заплакала.

Судьи стали предполагать, что в костюме Пингвина может быть Диана Арбенина или Анита Цой, а вот Филипп Киркоров был уверен, что в костюме кошечки с черной шерстью может быть только Ольга Бузова. Он решил снять маску именно с Черной пантеры. Когда представительница рода кошачьих сняла маску, то у судей буквально открылись рты. Регина Тодоренко думала, что там Глюкоза, но никто не отгадал, что там скрывалась спортсменка.

Повернулась к судьям блондинка с короткой стрижкой — Светлана Хоркина. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, как оказалось, прекрасно поет.

«Я самоотвод даю. Так вообще! Обалдеть», — заявил Филипп Бедросович.

Девушка исполнила песню хит Глюкозы «Снег идет». Судьи отметили, что она очень артистичная. Отметим, что также пока интригуют членов жюри Змея, Неваляшка и Крокодил.

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