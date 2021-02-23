С длинными локонами и на шпильках: 52-летняя Валерия в мини-платье подчеркнула стройность ног

Валерия выступает на сцене с юных лет. Еще в 90-х годах она выпустила первые альбомы. А в начале 2000-х певица вернулась на сцену. Тогда она стала работать с Иосифом Пригожиным. Как известно, теперь они одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Поклонники восхищаются не только трудолюбием артистки, но и ее внешностью. Недавно она стала бабушкой, но выглядит певица очень молодо, а также может похвастаться подтянутой фигурой.

23 февраля Валерия не забыла поздравить мужчин с праздником. Она решила опубликовать фото, на котором позировала в мини-платье изумрудного цвета с воланами. Широкий пояс подчеркнул ее талию, а туфли на шпильке придали аутфиту женственности. Акцент певица сделала на стройности ног. Примечательно, что жена Иосифа Пригожина позировала с длинными локонами и в пилотке.

«С праздником вас, дорогие наши защитники!» — написала звезда.

Напомним, что Валерия мама троих детей. Сыновей она уже женила, а вот ее дочка Анна пока сосредоточила силы на музыкальной карьере. Она тоже стала певицей.

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