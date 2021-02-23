Регина Тодоренко в алом костюме оверсайз и плюшевых тапочках предстала на съемках «Маски»

Регина Тодоренко раньше вела шоу «Орел и решка», а потом так полюбилась зрителям, что армия ее поклонников стала стремительно расти. Девушка вышла замуж за Влада Топалова и родила сына Майкла. Более того, она показала, что можно спокойно совмещать карьеру и материнство. Регина ведет свою передачу, а также часто становится гостей на разных проектах. При этом она всегда выглядит безупречно.

В этом году Тодоренко снова стала членом жюри в шоу «Маска». Она старается отгадать, кто скрывается под тяжелыми костюмами. Однако в одном из последних выпусков ей не удалось разоблачить Черную Пантеру. В костюме оказалась Светлана Хоркина, а не Глюкоза, как она думала. А 22 февраля состоялись новые съемки. Девушка на этот раз снова сделала причудливую прическу — высокий пучок. А вот оделась она в одной цветовой гамме с Филиппом Киркоровым, который тоже сидит в кресле судьи.

Телеведущая облачилась в алый костюм оверсайз с белыми лацканами. В пиджаке девушка буквально утонула, скрыв фигуру. А вот вместо туфель она выбрала плюшевые тапочки. Тодоренко с радостью позировала с Филиппом Бедросовичем, Валерией, Тимуром Родригезом и Александром Реввой.

Поклонники восхитились стильным образом знаменитости. Многие отметили, что ее наряд навеян стилем Майкла Джексона. «Будет интересно», «Крутые судьи», «Мне нравятся ваши образы в этом сезоне», «На голове пирамидка», «Цвет настроения — красный», — стали писать пользователи Сети.

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