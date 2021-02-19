«Хотя бы час в месяц, в его присутствии»: подруга Фриске просит Шепелева дать ему видеться с сыном певицы

Певица Жанна Фриске ушла из жизни 5 лет назад, но до сих пор ее имя не сходит со страниц новостей. Дело в том, что у звезды остался сын Платон, которого воспитывает гражданский муж знаменитости, телеведущий Дмитрий Шепелев. И он ни под каким предлогом не подпускает к мальчику ни родную сестру Жанны Наталью, ни ее родителей, ни друзей или подруг.

Сын Жанны Фриске растет без горячо любящих его тети, бабушки и дедушки. Лучшая подруга певицы Ольга Орлова тоже после смерти звезды не видела Платона. И с появлением новостей о том, что Шепелев скоро станет отцом во второй раз, порадовалась и высказала свое пожелание.

«Появление ребенка – это огромное счастье!!!», — порадовалась телеведущая. И выразила надежду: «Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь Дима разрешил мне видеться с Платоном. Хотя бы час в месяц, в его присутствии».

Ранее об этом высказывалась еще одна подруга Жанны Фриске, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Девушка просила отца Платона позволить бабушке с дедушкой видеть внука. «У него и так трагедия, он растет без мамы. У него прекрасная тетя Наташа. Умная, добрая, искренняя. Почему она не может брать на пару дней племянника, водить его в гости, читать сказки на ночь», — вопрошает Семенович.

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