Дмитрий Шепелев готовится вновь стать отцом

Известный шоумен Дмитрий Шепелев и его возлюбленная, дизайнер Екатерина Тулупова готовятся к пополнению в семье. Как сообщается, избранница Шепелева находится на финальной стадии беременности, и радостное событие произойдет уже совсем скоро.

Дмитрий Шепелев признается, что он и Екатерина Тулупова невероятно счастливы по поводу предстоящего родительства. Телеведущий говорит, что сейчас чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее, чем в первый раз.

Готовясь к появлению новорожденного малыша, Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова приобрели просторную квартиру в Москве.

Стоит отметить, и для Шепелева, и для Тулуповой будущий новорожденный ребенок станет вторым. Дмитрий воспитывает сына Платона от покойной певицы Жанны Фриске, а у Екатерины есть дочь Лада от первого брака.

«В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!» — поделился Дмитрий Шепелев с изданием Peopletalk.

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