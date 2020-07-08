«Сегодня твой день»: Ольга Орлова опубликовала редкие фото с Жанной Фриске разных лет

Жанна Фриске скоропостижно ушла из жизни в 2015 году. Певица, как известно, долгое время боролась с онкологией. Поклонники даже собирали деньги на лечение девушки, но спасти ее не удалось. У артистки остался сын Платон. Мальчика растит гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Он не позволяет родным певицы видеться с мальчиком. Минувшие пять лет они постоянно обмениваются обвинениями. Чаща всего, их упреки касаются наследства артистки.

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8 июля Жанна могла бы отметить день рождения. Ей должно было исполниться 46 лет. Почтила ее память сестра Наталья, которая живет в Москве и приглядывает за квартирой певицы, которая стала почти музеем, где ничего не изменилось после смерти звезды. Также не забыла значимую дату Ольга Орлова. Она была коллегой Фриске по группе «Блестящие», а также лучшей ее подругой и крестной мамой маленького Платона.

В соцсети телеведущая поделилась редкими фото с певицей. Она нашла совсем старые снимки, на которых Жанна с короткими волосами темного цвета. Также Ольга показала подругу в шифоновом черном платье и кожаных сапогах. Она не скрывает, что тяжело переживает эту утрату.

«Сегодня твой день….», — написала певица.

Поклонники тоже почтили память звезды. Многие отметили, что Фриске была одной из самых красивых певиц своего времени. «Две шикарные женщины», «Помним. Любим. Скорбим», «Она всегда в нашей памяти», «Жалко так ее. Жанна красивая, молодая, жить и жить бы еще, воспитывать сыночка», — стали комментировать пост подписчики.