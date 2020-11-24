«У Платона трагедия, растет без мамы»: Семенович призвала Шепелева помириться с семьей Фриске

Как известно, телеведущий не дает сыну видеться с тетей, бабушкой и дедушкой.

Певица и актриса Анна Семенович в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» призвала телеведущего Дмитрия Шепелева сделать первый шаг на примирение с родными своей покойной гражданской жены Жанны Фриске. По ее словам, сын певицы и телеведущего Платон имеет право видеться с бабушкой и дедушкой, а также родной сестрой Жанны Натальей.

Как отметила Семенович, родные Фриске, по сути, лишились внука и не участвуют в его воспитании. По ее словам, первый шаг к примирению должен сделать именно Шепелев. В данном случае ему, как она думает, необходимо наплевать на свои амбиции и чувства.

«Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У него и так трагедия, он растет без мамы. У него прекрасная тетя Наташа. Умная, добрая, искренняя. Почему она не может брать на пару дней племянника, водить его в гости, читать сказки на ночь». Анна Семенович

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже давно занимает непримиримую позицию и не дает отцу и матери Жанны Фриске видеться с Платоном. Отношения с родными певицы у него испортились практически сразу после смерти гражданской жены в 2015 году.

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