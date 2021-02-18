«Для меня это утрата»: Немоляева назвала Мягкова бесконечно радостным человеком

18 февраля у себя дома в Москве умер звезда фильма «Служебный роман». Именитые артисты скорбят по Андрею Васильевичу.

Андрей Мягков жил скромно и редко появлялся на публике в последние годы. При этом фильмы, в которых он снялся, давно стали культовыми. В канун Нового года всегда показывают «Иронию судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Теперь эти картины несут память об артисте, так как 18 февраля стало известно, что он умер. Андрей Васильевич отошел в мир иной утром в своем доме. Врачи пытались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

Причиной смерти, предварительно, названа сердечная недостаточность. Однако знакомые утверждают, что Мягков сильно болел. Валентина Талызина отметила, что он был очень скромным и замкнутым. А вот Светлана Немоляева рассказала, что у нее с актером связаны только светлые воспоминания.

«Для меня это утрата, прежде всего, актера большого. С большой буквы», — рассказала Немоляева.

Также Немоляева подчеркнула, что безгранично благодарная судьбе, что смогла поработать с Мягковым. Она не раз была его партнершей на съемках. По словам актрисы, именно творческое общение она всегда ценила и ценит.

«Мягков был бесконечно радостным, оптимистичным, и доброжелательным. Кроме самых светлых воспоминаний, я даже ничего сказать не могу, поэтому я очень сочувствую его родным» — добавила она, пишет канал «360».

Напомним, что пока не известно, где и когда похоронят Мягкова. Эту информацию сообщат дополнительно. У него осталась вдова — актриса Анастасия Вознесенская, которая была с ним рядом до последних дней. У супругов нет детей.

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