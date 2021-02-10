«Самый модный цвет»: Подольская в пуховом комбинезоне оттенка фламинго восхитила Дембикову

Наталья Подольская уже десять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым – младшим. Рыжеволосая певица подарила артисту сына Артемия. Мальчик с первых дней появления на свет был окружен заботой и вниманием. А теперь он делит любовь родителей с братом. В прошлом году артистка рассекретила беременность. А в октябре она родила сына, которого назвала Иваном. Своего мужа артистка сделала безмерно счастливым.

Если в декабре Наталья успевала нянчить малышей и ездить на съемки праздничных передач, то потом она перестала покидать дом. Она призналась, что на время отказалась от светских раутов из-за пандемии. Артистка пропала на время из соцсетей, а накануне появились слухи, что она болеет коронавирусом. Чтобы развеять сплетни и успокоить фанатов, 10 февраля Подольская поделилась фото с прогулки. Она предстала в розовом стеганом комбинезоне с поясом. Ее наряд дополнили фантазийные очки.

Девушка запечатлелась с коляской в поселке, где живет с семьей. Лицо сына она пока скрывает. Певица заверила, что у нее все хорошо. Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие вспомнили, что год назад в этом пуховом комбинезоне она отдыхала на горнолыжном курорте во Франции. Другие заметили, что цвет фламинго ей очень нравится. Этой зимой певица ходила в длинном пуховике такого же оттенка.

Для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды эксперт в области моды и ведущая шоу «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Мне очень нравится на Наташе такой лук, переходящий в градиент: из розового в средний розовый и даже лавандовый. Сейчас вообще розовый — тренд 2021 года. Это самый модный цвет, который будет нас весь год сопровождать. И тотал луки в том числе супер актуальны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт-академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.

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