Пресняков целует кроху: Подольская поделилась трогательным фото с крестин младшего сына

Наталья Подольская прославилась, когда участвовала в «Фабрике звезд». Потом она стала женой Владимира Преснякова. Супруги вместе уже 10 лет. До недавнего времени у них подрастал только сын Артемий. Пятилетний мальчик обожает танцевать и ходит в студит «Тодес». А осенью минувшего года в звездной семье произошло пополнение. Теперь у пары есть еще один сын — Иван. Певица сначала скрывала беременность, но поклонники разглядели изменения в ее фигуре.

Постепенно Подольская привыкла к тому, что она мама двоих детей. Теперь девушка успевает не только нянчиться с малышом, но и устраивать себе тренировки. Певица мечтает вернуться в форму. Но порой она просит помощи у мужа. Так, недавно пара вместе отвела старшего наследника на танцы. Потом они устроили шопинг. В гости к ним заглядывает сестра артистки Юлиана. Но накануне они предпочли все вместе сходить в ресторан.

А теперь Наталья похвасталась фотографиями, которые ей прислали. Они были сделаны во время крещения Ивана в храме. Большая часть снимков была передана паре в электронном виде, но несколько также распечатали. Девушка показа фото, на котором держит кроху, А Пресняков его целует.

«Вот и фотографии с крестин! Это наша флешечка», — пояснила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что такие снимки остаются на всю жизнь как память. Напомним, что таинство прошло еще в декабре. Тогда супруги устроили застолье, на котором был и старший сын Владимира Никита от отношений с Кристиной Орбакайте. Парень пришел со своей женой Аленой Красновой.

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