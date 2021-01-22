«Гулит и улыбается»: Подольская показала, каким сильным растет трехмесячный сынок от Преснякова

Малыш Ванечка стал вторым ребенком в семье певицы и музыканта.

Наталья Подольская во второй раз стала мамой осенью прошлого года. В браке с Владимиром Пресняковым – младшим певица родила двоих сыновей. Старшему Артемию уже пять лет, а младшему Ване исполнилось ровно три месяца.

В то, что малыш растет не по дням, а по часам, Подольская не может поверить. Молодая мамочка признается: время просто пролетает.

«Надо сказать, что с Темой первый год по ощущениям тянулся (думаю, из-за нового чувства несвободы), а с Ваней время летит. Я уже писала об этом… просто со вторым ты уже ко всему готова и все знаешь», – делится с подписчиками звезда.

Малыша Подольская показывает часто, но личико скрывает. Ваня заметно подрос, может похвастаться густой шевелюрой и уже много что умеет.

«Уже держит головку, гулит и улыбается, чем просто заставляет мое сердце замереть от счастья!» — рассказала о достижениях трехмесячного крохи мама.

Подольская поделилась снимком с малышом, на котором видно, с какой силой кроха сжал свой кулачок — растет настоящим защитником. Певица уверена, что дети — это самое главное в жизни, то, ради чего мы все живем на свете.

К слову, еще одна звезда стала мамой во второй раз. Певица Кети Топурия накануне подарила мужу Льву Деньгову сына Адама. Она уже показала малыша своим подписчикам в микроблоге.

Смотрите также