«Мальдивский вечер»: Миронова в струящемся платье в пол погуляла по пляжу с годовалым сыном

Мария Миронова родилась в звездной семье. Она дочка самого Андрея Миронова — легендарного актера. Девушка пошла по его стопам и тоже строит карьеру в кино. Одним из последних фильмов, где она снялась, стал «Холоп» с Милошем Биковичем. Примечательно, что артистка о своей личной жизни рассказывает редко. Она скрывала, что тайно вышла замуж в четвертый раз, ее избранником стал бизнесмен по имени Андрей. В 2019 году звезда родила сына, которого назвала Федором.

В феврале Мария с семьей улетела на Мальдивы. Муж составил ей компанию. К слову, именно его она по-прежнему ограждает от излишнего внимания публики. Накануне Миронова отправилась на прогулку по пляжу. По такому случаю она облачилась в яркое платье оверсайз в пол. За руку она вела годовалого наследника.

Мальчик был одет в джинсовые шорты и красный лонгслив.

«Вай-вай! Какое морюшко! Да, и солнышко», — говорила Миронова наследнику.

Мальчик улыбался и даже смеялся. Правда, позже актриса призналась, что ее наследника сильно покусали комары.

«Мальдивский вечер, закат. Все проблемы, задачи, стремления, звонки, дела, вопросы где-то далеко, на 13-й день пребывания начинаешь это остро ощущать. День плавно переходит в закат, и кажется, что больше ничего не надо. Деловым людям не рекомендуется оставаться тут более 10 дней», — поделилась звезда.

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