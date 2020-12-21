«Рубашки в крови»: Догилева обнародовала неприятную болезнь Миронова

Артист мучился во время работы над фильмом «Блондинка за углом», но тщательно скрывал это.

Любимец публики Андрей Миронов умер в 1987 году и ему было всего 46 лет. У артиста выявили аневризму и предложили сделать операцию, однако он не согласился, сославшись на то, что ее последствия могут быть непредсказуемыми.

Исполнитель главной роли в фильме «12 стульев» боялся стать беспомощным после вмешательства в головной мозг. В итоге он прожил 11 лет после того, как услышал о своем недуге. Произошло это прямо на сцене театра в Риге. Как рассказал Александр Ширвиндт, врачи, экстренно подоспевшие на помощь Миронову, на сей раз сами отказались оперировать его, настолько это было опасно.

О другом недуге артиста теперь заговорила Татьяна Догилева, которая работала с ним в картине «Блондинка за углом». Оказалось, что у него был серьезный и очень болезненный фурункулез.

«Когда у человека рубашки в крови, при тесном общении, которое возникает на киноплощадке, скрыть это совершенно невозможно. Но Миронов никогда не жаловался на боль», — рассказала Татьяна изданию 7days.ru.

По словам Догилевой, актер скрывал болезнь не из-за того, что стеснялся ее, он досадовал, что она мешает работе, которая всегда стояла у него на первом плане.

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