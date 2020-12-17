«Это был бы даун»: Ширвиндт рассказал, почему не стали спасать Миронова

Александр Ширвиндт на YouTube-шоу «ЖЗЛ» с Дмитрием Быковым вспомнил, как уходил его друг Андрей Миронов. Любимец миллионов скончался в 1987-м году в 46 лет во время гастролей в Риге. Прямо на сцене артисту стало плохо.

Многих эта неожиданная смерть потрясла, ведь артист долгие годы скрывал от всех, что у него обнаружили аневризму, даже от мамы.

Однако самые близкие друзья все-таки были в курсе, пишет КП. Болезнь ему диагностировали за 11 лет до кончины и предлагали провести операцию. Для большей убедительности врачи приводили в пример статистику, согласно которой люди с аневризмой живут лет 11-12. Столько Миронов и прожил. Он считал, что из-за вмешательства мог превратиться в овощ.

Примерно по этой же причине не стали делать экстренную операцию и доктора в Риге. Как рассказал Александр Ширвиндт, они уже приступили к спасению звезды, но увидели огромную аневризму диаметром 2,5 см.

«Они вышли все белые как лист. В голове «разорвалась бомба». Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный», — вспомнил народный артист.

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