«Мы вообще еле доплыли на самом деле»: Миронова с сыном попала в сильный шторм на отдыхе

Как отметила актриса, она пережила не самые приятные моменты в своей жизни.

Актриса Мария Миронова в сторис Instagram сообщила, что угодила в сильнейший шторм во время отдыха со своим маленьким сыном Федором, которому всего годик. Она опубликовала кадры, на которых можно увидеть, как волнуется море.

«Шторм. Безумный шторм на море. Мы вообще еле доплыли на самом деле. Лодку швыряло, конечно». Мария Миронова

Напомним, что своего сына Мария Миронова родила от мужа, которого зовут Андрей. Она не показывает снимок любимого человека в социальных сетях. При этом известно, что супруг звезды работает директором по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Свадьбу они сыграли в 2017 году в Греции.

Часть поклонников звезды считает, что на самом деле мужем Марии Мироновой является молодой актер Андрей Сорока. Он младше актрисы на 19 лет. Парочку несколько раз видели вместе. Однажды журналисты подловили их в аэропорту. Правда, не исключен вариант, что они просто хорошие друзья. По словам актрисы, к сплетням такого толка она относится с юмором. Подобное ее только смешит.

Смотрите также: