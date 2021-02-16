В тренде: Клава Кока прогулялась по Москва-Сити в пуховике-топе с мерцающим эффектом

Тренд на объемные рукава, а также кроп-топы современные дизайнеры удивительным образом стали реализовывать в самых неожиданных вариантах. Например, внедряя оба модных направления в модели пуховиков. Одну из таких актуальных вещиц приобрела певица Клава Кока.

Успешная девушка после выхода в свет хита «Краш» с Даней Прытковым (Niletto) демонстрирует признаки роскошной жизни. Она съездила в отпуск на Гавайи, побывала в Голливуде, купила папе дорогую новенькую иномарку и приобрела норковую шубку яркого канареечного оттенка.

Поэтому укороченный вариант пуховичка из мерцающей ткани, который практически состоит из одних рукавов, блондинка явно позволить себе может — передвигается она в нем явно не на маршрутке. Обладательница хрупкой фигуры Клава надевает с трендовой курткой в основном мини-юбки с плотными колготками и массивную обувь на высокой подошве.

Ранее о кроп-топах высказывалась Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, она советовала приобретать эту актуальную вещь исключительно женщинам с идеальным плоским животом. Если же она случайно оказалась в гардеробе у дамы объемных форм (например, кто-то подарил), ее можно носить вместо жилета.

Смотрите также