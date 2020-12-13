Теперь так модно: Хромченко посоветовала носить вместо жилета кроп-топ

В этом сезоне очень актуальны кроп-топы. Летом их носили с шортами, брюками и юбками, а с осени стали примерять с кардиганами и жакетами. Однако Эвелина Хромченко считает, что позволить себе одежду, которая оставляет живот неприкрытым, может далеко не каждая женщина.

Кроп-топы, по мнению стилиста, достойны внимания исключительно девушек с хрупкой фигурой и идеальным прессом. Ну а поскольку далеко не каждая дама может похвастаться такими формами, но кое-кто уже успел прикупить модную вещицу, ведущая «Модного приговора» на Первом канале нашла выход из ситуации. Ее совет также пригодится тем, кто живет в холодных регионах России.

«Есть тонкие водолазки, в том числе, имитирующие чулочный материал, в том числе непрозрачные. Сиреневые, красные, зеленые… Их вариатив огромен. Вот такая водолазка или боди – великолепный выход из положения. Надеваете такую водолазку, сверху – кроп-топ, который начинает выполнять функцию бижутерии, и чувствуете себя защищенной и модной. И муж ваш будет в полном счастье от того, что вы такая привлекательная и авангардная», — рассказала Хромченко.

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