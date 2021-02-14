Стильные звезды: Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой пополнила гардероб канареечной шубой

Похоже, что артисты не собираются расставаться с мехами даже в конце зимы.

В этом сезоне зима полна сюрпризов, поэтому отечественные звезды и не думают прощаться с меховыми изделиями.

Недавно Ольга Бузова похвасталась новенькой шубкой яркого канареечного цвета. А позже подарила такую же модель жене Андрея Малахова Наталье Шкулевой. Телеведущий восхитился тогда, что его коллега после разлуки с Давой думает о других в такие непростые для нее времена.

Теперь не смогла удержаться от сочной модели шубы и певица Клава Кока, которая тоже выбрала наряд в канареечном оттенке. Отметим, что в этом сезоне Институт цвета Pantone назвал желтый тон наряду с серым одним из самых актуальных. По словам Эвелины Хромченко, этот колор стал отражением реалий – грусти по пандемии и желанию добавить в свою жизнь солнечного цвета.

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