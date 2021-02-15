«Куда собрался?»: Шубская показала, как восьмимесячный сын пытается делать первые шаги

Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Не так давно она побывала на вечере памяти актрисы, которая умерла в 2017 году. Как известно, женщина длительное время боролась с раком, но так и не победила болезнь. Анастасия после трагедии еще больше сплотилась с сестрами Анной и Марией. И хоть обычно она живет в США с мужем Александром Овечкиным, каждый год девушка старается видеться с близкими.

После пандемии коронавируса Шубская приехала в Москву с семьей. Она уже несколько месяцев находится на родине и уезжать в ближайшее время не планирует. Девушка впервые привезла в Россию не только сына Сергея, которому два года, но и второго наследника Илью. Мальчику только восемь месяцев, поэтому он требует повышенного внимания. Еще недавно супруги снимали лицо крохи, но теперь с радостью показывает малыша поклонникам.

15 февраля Анастасия сняла на видео, как наследник пытается покинуть детское ограждение. Мальчик встал на две ножки и начал пробовать перебраться за пластмассовый забор в комнате. Он был облачен в голубые ползунки.

«Куда ты пошел? Куда ты хочешь сходить? Куда собрался? ты куда собрался, к братику что-ли? Человек!» — сказала Шубская.

Малыш реагировал на слова мамы. Он устойчиво стоял, держась рукой за опору. При этом Илья пытался делать первые шаги. Поклонники отметили, что мальчик очень сильный. многие посчитали, что он пошел в отца.

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