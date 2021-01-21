Анастасия Шубская в изумрудном платье по фигуре пришла на банкет в честь знаменитого отца

Муж Веры Глаголевой устроил праздник в честь своего 57-летия. Его пришли поздравить родные и близкие. Не обошлось без выступления звезд.

Анастасия Шубкая уже четыре года счастлива в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные живут в просторном доме в США. Однако в минувшем году они прилетели в Москву и задержались на родине. Девушка привезла с собой сыновей хоккеиста: двухлетнего Сергея и шестимесячного Илью. Дочка Веры Глаголевой рада, что может провести время с родными. Даже свой день рождения она отметила, закатив шумную вечеринку.

А 21 января настал еще один праздник в семье Шубской. На этот раз день рождения отметил ее папа Кирилл Шубский — известный бизнесмен, член совета директоров авиакомпании «Атлант-Союз». По такому случаю, семья не могла оставить именинника без вечеринки. В одном из столичных ресторанов был организован банкет. Анастасия появилась на празднике в изумрудном платье по фигуре с кружевной оторочкой снизу. Она сделала фото в обнимку с именинником.

«С днем рождения, любимый папа! Спасибо тебе за все! Я горжусь быть твоей дочерью, и благодарна Богу, за то , что у меня такой отец! Будь здоров, самое главное, а мы, твоя семья, будем делать все, что бы ты был счастлив», — написала жена Овечкина в соцсети.

Также на празднике появились дочки Веры Глаголевой от первого брака Анна и Мария Нахапетовы. Они находятся в прекрасных отношения с отчимом и даже поздравили его со сцены. Кульминацией вечера стало выступление Полины Гагариной. Она исполнила свои хиты со сцены.

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