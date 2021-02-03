«Это кто у меня Матроскин?»: Шубская запечатлела восьмимесячного сына Овечкина во время игр

Анастасия Шубская недавно почтила память матери Веры Глаголевой. Женщина была известной актрисой и режиссером, но в 2017 году она скоропостижно умерла после длительной борьбы с онкологией. Тогда горе сплотило ее детей. Шубская дружит с сестрами Марией и Анной Нахапетовыми, хоть большую часть времени они находятся на разных континентах. Младшая дочка Глаголевой вышла замуж за Александра Овечкина.

больше по теме Анастасия Шубская в песочном костюме с сестрами появилась на вечере памяти Веры Глаголевой Знаменитой актрисе 31 января могло бы исполнится 65 лет. Жена Александра Овечкина почтила память мамы.

Супруги живут в США, но в прошлом году они приехали в Москву. Пока в мире бушует пандемии коронавируса, Шубская предпочла быть ближе к родным. Она привезла с собой сыновей: двухлетнего Сергея и Илью, которому всего восемь месяцев. До недавнего времени пара скрывала лицо младшего наследника. На днях Анастасия запечатлела, как ребенок играет на коврике.

Илья был облачен в полосатый комбинезон. Он улыбался и реагировал на голос мамы, пытаясь подпрыгивать. Мальчик выражал хорошее настроение, агуканьем. Шубская назвала его персонажем из мультфильма «Простоквашино».

«Это кто у меня Матроскин? А, кто Матроскин? Ой, весело!» — говорила жена Овечкина.

Мальчик заметно подрос. Поклонники отметили, что он очень похож на отца. На заднем плане был слышен детский голос. По всей видимости, рядом играл и старший сын хоккеиста, который уже стоит на коньках и умеет управляться с клюшкой. Овечкин ранее признавался, что у него есть две мечты — олимпийское золото и дочка.

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