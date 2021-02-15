«Мое счастье»: невестка Валерии нарядила дочку в белоснежные ползунки и чепчик

Валерия является мамой троих детей. В прошлом году она женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Парень встречался с девушкой по имени Лиана, которая и стала его избранницей. 22-летний наследник артистки занимается собственным бизнесом и зарабатывает миллионы рублей, поэтому он мечтает в ближайшие годы стать многодетным папой. Вскоре после свадьбы пара объявила, что ждет первенца.

Примечательно, что первая внучка Валерии родилась в новогоднюю ночь. Родители назвали девочку Селин. Теперь вокруг ребенка сосредоточено внимание не только пары, но и их близких. Недавно певица приехала в гости к сыну, чтобы понянчиться с внучкой. 14 февраля Шульгин решил устроить жене романтический вечер. Девушке непросто, так как из-за наследницы она не высыпается. В итоге супруги поужинали в ресторане и провели день в отеле в центре Москвы.

А вот на следующий день невестка Валерии была рада воссоединению с дочкой. Она успела соскучиться по малышке. В соцсети Лиана поделилась кадрами, на которых позировала с девочкой на руках. она нарядила наследницу в белоснежные ползунки и чепчик.

«Мое счастье», — с радостью написала она.

Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что у Шульгина жена настоящая красавица. Другие отметили, что Селин подросла. Уже через несколько недель ребенку исполнится два месяца. К слову, Шульгин живет в одном доме со свекровью и тестем. Они часто помогают паре, приглядывая за внучкой.

Смотрите также: