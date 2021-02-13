«Оставила Селинку-малинку»: невестка Валерии в джинсах скинни и блузке поужинала с Шульгиным

Валерия не так давно стала бабушкой. Лишь в прошлом году она женила своего сына Арсения Шульгина. У молодого бизнесмена состоялась свадьба с избранницей Лианой. А вскоре пара перестала скрывать, что ждет пополнения. В новогоднюю ночь родилась внучка певицы Селин. Теперь девочка окутана заботой и любовью. 22-летний Арсений теперь еще больше работает, чтобы содержать семью и баловать не только жену, но и дочку.

Недавно Лиана устроила для малышки первую фотосессию. Девушка любит наряжать наследницу. Ей приходится почти все время находиться с ребенком. Она признавалась, что ребенок теперь не дает ей высыпаться. Почти всю ночь ей приходится убаюкивать кроху. Однако 13 февраля Шульгин устроил возлюбленной свидание. Они отправились ужинать в фешенебельный ресторан в Москве. Для такого случая невестка Валерии нарядилась в джинсы скинни и белую блузку.

«Оставила Селинку-малинку», — призналась она.

За ребенком приглядывает бабушка по линии Лианы. А сама девушка отведала изысканные блюда и насладилась кофе, которое во время беременности не пила.

«А любимка ждал меня», — заявила она.

Весь вечер пара решила посвятить друг другу накануне Дня Святого Валентина. После ресторана они пришли в один из лучших отелей Four Seasons.

Смотрите также: