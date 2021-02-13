52-летняя Валерия в плюшевой шубе молочного цвета и джинсах клеш вышла на улицу с лопатой

Валерия не так давно стала бабушкой. У младшего сына певица Арсения Шульгина родилась дочка Селин. В начале февраля артистка смогла понянчиться с маленькой внучкой. Теперь у нее появился еще один повод улыбаться. К слову, в свои 52 года звезда выглядит очень молодо. Она даже сначала не обрадовалась тому, что ее будут называть бабушкой. Певица регулярно занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть.

Поклонники восхищаются тем, как одевается Валерия. Она не боится экспериментировать с имиджем и часто одевается в молодежном стиле. 13 февраля Москва покрылась снежным покрывалом. Детям это принесло радость, а вот взрослые люди откапывали свои машины и пытались добраться до работы. Жена Иосифа Пригожина не постеснялась запечатлеться с лопатой. Она облачилась в джинсы клеш, плюшевую шубу молочного цвета и вязаную шапку.

«Бывают девушки с веслом, а у нас тут другой случай», — написала звезда. «Эх, намело», — добавила она хэштег.

Поклонники удивились тому, что Валерия расчищает снег. Однако певица поспешила пояснить, что дело обстояло иначе. «Где написано, что Валерия чистит снег?» — с иронией написала она. «Тогда зачем Валерии лопата?» — уточнила подписчица. «А у меня ее и нет, просто мимо проходила», — шутливо заверила артистка. «Фотоотчет. Смотрю у всех звезд пост про „замело“ и „с лопатой“. В нарядах от Кутюр, с макияжем», «Сегодня у всех такое утро!», «Вышла просто сфоткаться с лопатой», — прокомментировали пост подписчики.

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