«Я люблю эту маленькую крошку»: невестка Валерии показала подросшую дочку в комбинезоне

Жена Арсения Шульгина призналась, что ей тяжело разлучаться с ребенком даже на несколько часов.

Лиана Шульгина не так давно стала частью большой и дружной семьи. Девушка вышла замуж за сына певицы Валерии — Арсения Шульгина. Минувшим летом они сыграли пышную свадьбу. Девушка в роскошном платье танцевала с женихом и принимала поздравления. Уже тогда многие заподозрили, что она беременна. Вскоре пара перестала скрывать, что они ждут ребенка. В новогоднюю ночь избранница 22-летнего бизнесмена родила дочку Селин.

Не так давно Арсений отметил первую важную дату. Его наследнице исполнился один месяц. Парень называет кроху «счастьем». Он даже мечтает стать многодетным папой в ближайшие годы. При этом Шульгин не скрывает, что теперь не высыпается. Он даже стал спать отдельно на диване. А вот невестка Валерии быстро привыкла к роли матери. Она рассказывала, что ей нравится наряжать девочку. 6 февраля супруги сначала сходили в гости к бабушке. Потом Лиана отправилась в салон красоты, чтобы сделать маникюр.

За несколько часов девушка соскучилась по наследнице. Дома она сразу сняла кроху на камеру. Девочка дрыгала ногами в сером комбинезоне с принтом.

«Как же я люблю эту маленькую крошку. Чувствую, мы немножко подрастем и будем с мамой 24/7. даже не хочется ее лишний раз оставлять. Я не знаю, как с этим бороться. Хочется максимально быстро вернуться домой к ней», — рассказала Лиана. «Она, когда спит, я скучаю по ней. И даже ночью, когда просыпается, много улыбок, поцелуйчиков, объятий. Это же нормально?!» — задала риторический вопрос молодая мама.

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