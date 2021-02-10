«Костя, прости»: Собчак в юбке плиссе и жакете цвета индиго повеселилась с Гудковым

Телеведущая провела вечер на съемках с шоуменом. Она выбрала элегантный и яркий образ для такого случая.

Ксения Собчак после отпуска на Мальдивах вернулась к работе. У нее началась череда светских раутов. Она за одну неделю успела несколько раз появиться на публике с мужем Константином Богомоловым. Каждый раз девушка подбирала элегантные и женственные образы. Так, на премьере фильма Ренаты Литвиновой телеведущая блистала в черном приталенном платье, а в музей она пришла в белоснежном пальто.

10 февраля Ксения отправилась на съемки. Она не стала рассекречивать название проекта. Однако в студии девушка появилась в очень ярком наряде. Для такого случая телеведущая облачилась в костюм цвета индиго. Жакет с высоким воротом и юбка плиссе подчеркнули ее фигуру. Собчак собрала волосы в пучок и дополнила лук аксессуарами: в ушах у нее были круглые сережки с камнями. Она подошла к Александру Гудкову.

«С любимым мужчиной. Костя, прости», — написала звезда.

Обычная беседа завершилась звонким смехом.

«Саш, какие красивые мы люди», — отметила Ксения. «Очень, это без фильтров», — подчеркнул шоумен. «Да, без фильтров! Посмотри, как глаза блестят! А что мы тут делаем?» — спросила блондинка. «Баллотируемся», — пошутил Гудков.

Потом Собчак снова показала свой наряд и похвасталась крупным перстнем с синим камнем. Она кокетливо поиграла пальчиками, чтобы украшение все увидели.

«Цвета! У меня идеальная совместимость! Сапфир прекрасный! Leviev плохого не делал», — сказала девушка.

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