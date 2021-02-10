«Я вам прыгну»: Собчак отреагировала на фото Виторгана с подросшим сыном на мосту в Сочи

Ксения Собчак не так давно вернулась из отпуска. Несколько недель она провела на Мальдивах с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Четырехлетний мальчик становится все более смышленым и радует маму достижениями. По возращению в Москву настала очередь Максима Виторгана приглядывать за наследником. Он еще недавно делился кадрами из Танзании, где отдыхал с возлюбленной Нино Нинидзе.

Теперь актер проводит время в Сочи. 10 февраля он сводил наследника в экстрим-парк SkyPark. Они забрались на мост в горах, с которого открывается красивый вид на долину. Виторган облачился в брюки и пуховик лимонного цвета. Он держал за руку сына, который выглядел не менее модно в стеганой куртке чернильного оттенка, серых джинсах и кожаных ботинках. Загорелый мальчик показывал знак «мир».

«Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да? SkyPark отличный, мост — восторг, bangi — ужас! Но надо будет вернуться и прыгнуть… когда Платон подрастет… Ну в смысле, прыгать-то ему», — написал Максим.

Примечательно, что на пост отреагировала Собчак. От идеи бывшего мужа она не была в восторге. «Я вам прыгну», — заявила она.

А вот поклонники восхитились артистом и его наследником. «Молодец, папочка!!», «Настоящие мужчины», «Там очень страшно», «Такие красивые», «Платон как с картинки», «Прекрасный мужской отдых», «Какие вы хорошенькие», «Мальчик выглядит сильным. Явно не боится», — прокомментировали пост подписчики.

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