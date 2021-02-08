Элегатная пара: Собчак в белоснежном пальто посетила музей с Богомоловым

Ксения Собчак уже второй год живет в браке с Константином Богомоловым. Еще во время свадьбы друзья телеведущей отмечали, что никогда не видели ее такой влюбленной. Потом и поклонники стали замечать, что девушка преобразилась. Теперь она все чаще облачается в женственные аутфиты. У журналистки всегда был необычный вкус в одежде. Ей нравится ретростиль, а также романтические луки.

Недавно Ксения отправилась на премьеру фильма «Северный ветер». Она появилась в кинотеатре с мужем. Блондинка предстала в приталенном платье черного цвета со скрытой юбкой. На этот раз оно не совпала по стилю с нарядом Богомолова. На минувших выходных телеведущая отправилась в музей «Собрание», где увидела множество необычных экспонатов. Константин даже посидел за роялем.

Собчак облачилась в монохромный образ. На ней было белоснежное пальто, которое сочеталось с основным нарядом и обувью по цветовой гамме. Муж телеведущей облачился в джинсы и уютную серую водолазку. Пара слушала рассказы экскурсовода и снимала все необычные вещи на камеру. Многие экспонаты можно было потрогать.

Поклонники восхитились броским и элегантным образом Ксении. Многие одарили ее комплиментами.

«Такая женственная стала», «Очень нежная», «Так редко вас видим в белом», «Красивая очень», «Прекрасная пара», «Какие вы классные», «Пальто бомбическое», «Ослепительны в этом наряде», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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