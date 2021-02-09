В модном стиле: Асмус вслед за Пеговой выбрала красивое платье с белым кружевным жабо  

Все больше отечественных звезд поддерживают тренд на ретро. О моде на давние луки Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Новое – это хорошо забытое старое. Из сезона в сезон ретро-стиль в современной интерпретации возвращается к нам в качестве того или иного модного тренда», — прокомментировала эксперт.

По ее словам, это направление позволяет современным женщинам выглядеть более утонченно, нежно и романтично. В актуальном и одновременно ретро-образе в платье с белым жабо, украшенным кружевом, накануне отметилась Ирина Пегова. Актриса пришла в стильном аутфите на предпоказ картины «Родные» в киноцентре «Октябрь». В фильме она исполнила главную роль, а ее партнером по киноплощадке выступил Сергей Бурунов. На широких экранах работа появится 11 февраля.

Вслед за Ириной Пеговой тренд на ретро-платья с белым жабо поддержала Кристина Асмус. Ее выбор пал на терракотовый наряд с кружевными манжетами. Ажурное плетение одеяния украшали также металлические пуговицы. Актриса постаралась сделать прическу в соответствии с луком, убрав скромно на пробор волосы.

Ранее с укладкой из 30-х годов в духе Ренаты Литвиновой засветилась певица Елена Ваенга. Она сформировала из волос «холодную волну».

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