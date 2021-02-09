Ирина Пегова вслед за Аллой Пугачевой выбрала черное ретро-платье с белым воротничком

Ретро-стиль последние несколько сезонов – фаворит фэшн-подиумов. «Главный его плюс – это способность помочь вечно спешащей современной женщине выглядеть женственно. А женственность в тренде не первый сезон и только укрепляет свои позиции на модном пьедестале», — сказала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева Teleprogramma.pro.

Романтичные модели будто бы пришедшие из прошлого включила в свой гардероб Алла Пугачева. Она выбрала неизменную классику – черное платье с белым воротничком, которое уместно в самых различных ситуациях.

Вслед за Примадонной в стильном ретро-луке похожего образца предстала в свете и актриса Ирина Пегова. Она появилась на премьере комедии «Родные» в киноцентре «Октябрь» в черном платье, украшенным не только белым воротничком, но и жабо с бантом. Звезда вместе с Сергеем Буруновым сыграла в картине главную роль, пишет КП.

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