В стиле Голливуда: Ваенга сменила имидж, представ с утонченной укладкой «Холодная волна»

Как рассказала эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева, такие прически снова в тренде.

44-летняя певица Елена Ваенга, которая нечасто экспериментирует с имиджем, все-таки решила попробовать новый образ. Певица поддержала тренд на ретро, примерив укладку «холодная волна» в духе Голливуда. Подобные образы обожает Рената Литвинова, используя их постоянно уже не один десяток лет.

«Это классическая укладка, которая появилась еще в 30-е годы. Но в сезоне-2021 она все больше набирает обороты. С такой гладкой волной можно отправиться как на вечернюю, так и на официально-деловую встречу. Она сочетается как с нарядными платьями, так и со строгими костюмами. Сегодня она и модная, и классическая одновременно. Елене Ваенге она хорошо подходит», — заметила дизайнер причесок Ксения Бобылева в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Поклонники певицы также прокомментировали новый имидж своей любимицы в ее микроблоге. В основном фолловерам понравилось преображение артистки.

«Шикарная!», «Королева Севера!», «Вы какая-то потрясающая! Таких людей не то что мало, их практически нет», «Шикарная женщина», «Прям испанская или итальянская дива. Bella», «Как же вы мне нравитесь», «Очень стильно», «Ой, какая женственная! Вам очень идет этот образ», «Укладка – огонь», «Ретро-красотка, необыкновенно», «Голливудская дива», — отметились пользователи Сети.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

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