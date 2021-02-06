Звезда сериала «Доктор Преображенский» Денис Шведов стал участником «Последнего героя»

Несколько лет назад на экраны вернулся проект «Последний герой». Зрители с радостью вновь стали следить за тем, как знаменитости выживают на необитаемых островах. Первые два сезона участниками приходилось лететь на Филиппины. Однако съемки нового сезона проекта прошли в Танзании. Премьера первой серии напомнила кадры из фильма «Король лев»: дикие животные, необъятные просторы Африки и много опасностей — с этим столкнулись участники шоу.

На этот раз в племени «Новичков» были люди, которые впервые оказались в проекте. Среди них есть мамочки, простые работяги и жители глубинок. А вот в племени «Чемпионов» оказались Аида Мартиросян, Надежда Ангарская и ее главный против ник в прошлом сезоне Дмитрий Павлюк, который набрал вес за год. Еще пришла на проект Елена Барткова, которая в свое время встречалась с Андреем Сафроновым. Она призналась, что очень его любит, но вместе они быть не могут.

Сюрприз ждал участников еще пере первым испытанием, так как в одной из команд не хватало человека. Оказалось, что Сергей Одинцов, победитель самого первого сезона проекта, не смог приехать в Африку. Его не выпустили из страны.

«У меня судимость не закрыта. Ее закроют, когда мне вернут водительские права, а это произойдет в марте», — пояснил он по видеосвязи.

На его место пришел другой участник. Этим таинственным мужчиной оказался Денис Шведов — сериала «Доктор Преображенский». Его появлению очень обрадовались в племени, особенно женщины. Первое испытание прошли «Чемпионы», поэтому они унесли с собой огонь. А вот второе испытание смогли выиграть «Новички», поэтому они избежали голосования на выбывание. Примечательно, что не состоялось голосование и во второй команде.

Экс-солистка группы «Лицей» Елена Петрова в свое время оказалась в шаге от победы в шоу в 2003 году. Ее обошел Владимир Пресняков, но он разделил с ней выигрыш. Недавно у нее произошло горе.

«Это был непростой год для всех. Папа умер у меня год назад. Это было непростое время. Мне нужно было поддерживать маму. Мама осталась одна. У нее было тяжелое заболевание. „Последний герой“ это возможность подзарядить батарейку, побыть с другими такими же заряжены людьми. Это спорт, азарт! Разве есть человек, который готов отказаться?» — сказала певица.

Однако именно Елена захотела покинуть проект. Она выдвинула свою кандидатуру. Ведущая Яна Троянова позволила ей уйти.

«Я разочарована», — заявила ведущая. «Я очень сильно задумалась о своей мамочке. Я приняла это решение в силу физиологических особенностей», — пояснила Перова.

Именно ее факел потушили в этот вечер. Дмитрий посчитал, что ей просто очень тяжело. Более того, он предположил, что у девушки депрессия.

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