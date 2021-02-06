Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

Звезда сериала «Доктор Преображенский» Денис Шведов стал участником «Последнего героя»

Яна Троянова приготовила несколько сюрпризов для зрителей.

Звезда сериала «Доктор Преображенский» Денис Шведов стал участником «Последнего героя»
Яна Троянова. Фото: instagram.com/troyanovayana/

Несколько лет назад на экраны вернулся проект «Последний герой». Зрители с радостью вновь стали следить за тем, как знаменитости выживают на необитаемых островах. Первые два сезона участниками приходилось лететь на Филиппины. Однако съемки нового сезона проекта прошли в Танзании. Премьера первой серии напомнила кадры из фильма «Король лев»: дикие животные, необъятные просторы Африки и много опасностей — с этим столкнулись участники шоу.

На этот раз в племени «Новичков» были люди, которые впервые оказались в проекте. Среди них есть мамочки, простые работяги и жители глубинок. А вот в племени «Чемпионов» оказались Аида Мартиросян, Надежда Ангарская и ее главный против ник в прошлом сезоне Дмитрий Павлюк, который набрал вес за год. Еще пришла на проект Елена Барткова, которая в свое время встречалась с Андреем Сафроновым. Она призналась, что очень его любит, но вместе они быть не могут.

Сюрприз ждал участников еще пере первым испытанием, так как в одной из команд не хватало человека. Оказалось, что Сергей Одинцов, победитель самого первого сезона проекта, не смог приехать в Африку. Его не выпустили из страны.

«У меня судимость не закрыта. Ее закроют, когда мне вернут водительские права, а это произойдет в марте», — пояснил он по видеосвязи.

Яна Троянова встретила участников шоу. Фото: кадр из проекта «Последний герой»

На его место пришел другой участник. Этим таинственным мужчиной оказался Денис Шведов — сериала «Доктор Преображенский». Его появлению очень обрадовались в племени, особенно женщины. Первое испытание прошли «Чемпионы», поэтому они унесли с собой огонь. А вот второе испытание смогли выиграть «Новички», поэтому они избежали голосования на выбывание. Примечательно, что не состоялось голосование и во второй команде.

Денис Шведов. Фото: кадр из проекта «Последний герой»

Экс-солистка группы «Лицей» Елена Петрова в свое время оказалась в шаге от победы в шоу в 2003 году. Ее обошел Владимир Пресняков, но он разделил с ней выигрыш. Недавно у нее произошло горе.

«Это был непростой год для всех. Папа умер у меня год назад. Это было непростое время. Мне нужно было поддерживать маму. Мама осталась одна. У нее было тяжелое заболевание. „Последний герой“ это возможность подзарядить батарейку, побыть с другими такими же заряжены людьми. Это спорт, азарт! Разве есть человек, который готов отказаться?» — сказала певица.

Однако именно Елена захотела покинуть проект. Она выдвинула свою кандидатуру. Ведущая Яна Троянова позволила ей уйти.

«Я разочарована», — заявила ведущая. «Я очень сильно задумалась о своей мамочке. Я приняла это решение в силу физиологических особенностей», — пояснила Перова.

Именно ее факел потушили в этот вечер. Дмитрий посчитал, что ей просто очень тяжело. Более того, он предположил, что у девушки депрессия.

Елена Петрова покинула шоу. Фото: кадр из проекта «Последний герой»

Смотрите также:

Тэги

Дмитрий ПавлюкЕлена ПероваНадежда Ангарскаяшоу «Последний герой»Яна Троянова