Стало известно, когда ТВ-3 начнет показ шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков»

Teleprogramma.pro уже раскрыла некоторые подробности съемок нового проекта «Последний герой. Чемпионы против новичков». Настало время узнать, когда же зрители смогут его посмотреть. Канал ТВ-3 объявил, что новый сезон знаменитого реалити-шоу стартует 6 февраля в 19:00. А сразу после первого эпизода, в 20:30, будет показан специальный выпуск «Последний герой. Племя новичков», в котором будет рассказано о новых участниках телепроекта.

Напомним, что в этот раз организаторы столкнули друг с другом опытных «островитян», среди которых Сергей Одинцов, Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев и другие звезды предыдущих сезонов, и совершенно новых участников, набранных из народа.

Из-за пандемии съемки переехали из Филиппин в африканский Занзибар. Ведущей в третий раз подряд стала актриса Яна Троянова. Разделенные на два племени участники уже вовсю борются за победу, ну а зрители увидят их борьбу в феврале.

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