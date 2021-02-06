Борец, модель и тракторист едут на Занзибар: чем удивит новый сезон «Последнего героя»

Принцип интриги «ветераны против новичков» апробирован не только в армии, но и в спорте. В США (а с недавних пор и в России) регулярно проходят матчи всех звезд, где живые классики хоккея, баскетбола, бейсбола соревнуются в показательных выступлениях против талантливой молодежи.

Примерно так же выстроили драматургию и сценаристы очередного сезона шоу «Последний герой», назвав его «Чемпионы против новичков». Журнал «Телепрограмма» представляет участников проекта в преддверии премьеры.

Чемпионы

Не надо быть фанатом «Последнего героя», чтобы знать этих людей. Многие из них известны и за рамками телепроекта. Название команды не должно вас смущать — не все из них выигрывали шоу, зато каждый в свое время ярко блеснул: звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, бывшая жена иллюзиониста Алексея Сафронова Елена Барткова, которая купалась голой, не стесняясь камер, актер Александр Матвеев, «потомственная гадалка» Аида Мартиросян, победитель самого первого сезона проекта и участник пятого Сергей Одинцов, старооскольский дояр Димитрий Павлюк, продюсер Алексей Полихун и певица Елена Перова, то и дело пропадающая с радаров финалистка «Последнего героя-2003».

Новички

Этих ребят отобрали в результате всероссийского народного кастинга. Каждый из них присылал видеозаявку, после чего проходил очный отбор в одном из пяти городов России. Голосовали за кандидатов зрители. Но и в этом случае к слову «новички» стоит относиться не слишком буквально. Многие из них на телевидении вовсе не в первый раз.

Самой звездной участницей команды, безусловно, является «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, ставшая жертвой травли после победы на конкурсе красоты. Хейтеры, усомнившиеся в честной победе девушки, довели ее до того, что она удалилась из соцсетей. И только сейчас, в «Последнем герое», попытается реабилитироваться перед публикой.

— Я еду на «Последний герой», чтобы проверить свои силы и понять свои возможности, — говорит Эльмира. — Я человек, привыкший к комфорту, вкусной еде с бокалом вина и косметическим средствам, так что для меня шоу — это шанс проверить себя на прочность. Моя цель — понять, на что я способна. Но самое главное — всегда оставаться человеком.

Еще одна модель в команде — Александра Маслакова, девушка училась в Югорском государственном университете на юриста, но в 19 лет удивительным образом стала сотрудницей департамента финансов правительства ХМАО, а впоследствии предпочла изучению буквы закона подиум. Вышла в финал конкурса «Мисс Россия-2015», но проиграла.

Кроме гламурных леди за новичков сыграют тракторист из поселка Ишалка (Оренбургская область) Роман Никкель, который ни разу не был за границей, менеджер по туризму

Дарья Колпакова (Екатеринбург), участник шоу «Дом-2» и рэпер Данил Никитин (Омск), солистка вокального ансамбля «Светочъ» Татьяна Роот (Красноярск), диджей Ivan Mouse Иван Кузнецов (Москва) и профессиональный спортсмен, призер Кубка мира по греко-римской борьбе Дмитрий Петайкин (Саранск).

Правила и ведущая

Верховодить изможденными африканской жарой участниками по-прежнему будет Яна Троянова. Актриса в свойственной ей бескомпромиссной манере проследит за соблюдением традиционного свода правил: поделенные на две команды (8 чемпионов и 8 новичков) участники проекта проведут больше месяца на Занзибаре в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом, а главное — с «внутренним дикарем». Из 16 человек останется только один — самый стойкий и целеустремленный. С крепкими нервами и желудком.

Смотрите также