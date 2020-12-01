Денис Шведов: «Если жена захочет сделать пластику, ей не надо будет передо мной отчитываться»

Этот фактурный мужчина уже давно пребывает в статусе одного из самых востребованных актеров страны. На какую кнопку пульта ни нажми, везде он — недавно три свежих сериала почти одновременно вышли в эфир, два еще снимаются. Пожалуй, наиболее необычная для Дениса роль сыграна им в идущем на Первом сериале «Доктор Преображенский» — здесь он изобразил советского пластического хирурга.

«Резать людей — это жутковато»

— Денис, тема пластической хирургии вас прежде как-то касалась?

— Нет. Совершенно никак. Но когда я читал сценарий, мне стало страшно интересно, как я смог бы перевоплотиться в 50-летнего профессора (Денису всего 39. — Ред.). Каким я буду? Все никак не мог поверить, что смогу.

— Важнее было показать взрослого и опытного человека или скорее опытного хирурга?

— Самое важное было передать дух эпохи. Все остальное заиграет, если попасть в эпоху. Пожалуй, это было самое главное — как «звучали» люди. Они произносят те же слова, что и мы сейчас, но тогда они звучали по-другому. Это воспринимается ухом, сердцем, а не головой на уровне мозга. Все в мелочах, как говорил Константин Сергеевич (речь, конечно, о Станиславском. — Ред.). Моя задача была найти это звучание.

— Специальный консультант объяснял на площадке, как работают пластические хирурги. Вы учили движения и определенные приемы?

— Технические моменты были, пожалуй, самым сложным аспектом этого проекта. Не километры текста с медицинскими терминами, а именно это. Я беру в руки иголку и понимаю, что даже один шов сделать не могу. Не говоря о более сложных вещах. Так что на крупных планах работал специалист, который помогал мне.

— А вы, видимо, «резали» не живых людей, а силиконовые манекены. Это страшно или весело?

— У нас были силиконовые накладки на живых актерах. И ты понимаешь, что вот перед тобой лежит живой человек и его надо шить или резать. Пусть и тупым скальпелем. И даже если ты фанат ужасов, а «Пила» для тебя легкая комедия, все равно жутковато.

— В отличие от советских времен сейчас чуть ли не каждая вторая девушка или звезда эстрады прибегает к помощи пластических хирургов. Это потому, что пластика стала доступнее? Или взгляд на стандарты красоты изменился?

— Думаю, дело в доступности процедур. Это не стоит космических денег. И в стране есть множество специалистов в этом профиле. Что касается мотивов, они могут быть разными: и красота — кому-то это и правда идет, и мода, и что угодно.

— Но не случайно же говорят: тогда в цене была естественная красота, а сейчас везде сплошные «пластиковые куклы»…

— Однако не стоит забывать, что и тогда были известные советские актрисы, прибегавшие к помощи пластических хирургов. Думаю, все зависит от того, насколько людям хочется быть красивыми. Тут главное — желание нравиться. Хочется, чтобы любовались или восхищались. Это объяснимо.

— Обсуждали ли вы нечто подобное с женой? Как вообще к этому относитесь?

— Не обсуждали, но отношусь только положительно. Все эти запреты или вмешательство в желание человека стать красивее — это, скажем культурно, архаизм. Как это может смущать? Иногда сталкиваюсь с конфликтами на этой почве между людьми, которых я знаю. И поражаюсь: ну почему? Что произошло с тобой, чувак, ты улетел на машине времени? Почему ты пытаешься запретить или препятствовать? Вот у меня есть жена. Но как это связано с тем, что она хочет сделать с собой? Разве она должна отчитываться? Это ее тело. Почему я должен давать санкцию? Это дикость.

Йога вместо спортзала

— В сериале у вас есть откровенные сцены с красавицей Агнией Дитковските. Актеры по-разному проживают такие эпизоды. Виктория Исакова в сериале «Родина» просила всех, кроме режиссера и оператора, покинуть площадку. Светлана Ходченкова, наоборот, во время таких сцен веселится. Как у вас?

— Мы с Агнией любим татуировки — у нас их много. Поэтому главная сложность была в другом. Поначалу мы ждали по два часа, пока гримеры замазывали их. А потом, когда начинается съемка постельной сцены, горят софиты, на Агнии накидка с перьями, все прилипает к телу, грим течет… Это было и смешно, и грешно. Кульминационный момент любви между персонажами, надо сделать это максимально естественно и красиво, и тут я чувствую, что прилип к простыне, но ничего страшного… Словом, почти комедия.

— Сколько у вас татуировок?

— Не считал. Около десяти. Получается как назло: только сделал татуировку, и потом на глаза попадаются работы мастера, который придумал новый стиль. И думаешь: «Как красиво!» Хочется такой рисунок набить. Каждый раз говорил себе, что все, в последний раз. И вот сейчас выбираю новую.

— Так совпало, что практически в один момент у вас вышло сразу три сериала (помимо «Доктора Преображенского», это «Фантом» на ТВ-3 и «Иванько» на ТНТ. — Ред.). Это случайность или вы просто на пике формы?

— Это подарок! (Поднимает руки к небу.) Что касается пика формы, то судить тут зрителю — насколько проекты заходят людям. Просто так совпало, не знаю, повторится когда-либо подобное в карьере: один день — две премьеры, где у меня главные роли.

— Какой был максимальный промежуток простоя? И насколько это было трудно?

— Да вот совсем недавно. В конце декабря 2019 года закончил съемки и приступил к проекту «Бывшие» только осенью. Когда прошли первые полгода, не то чтобы я собрался уходить из профессии… Просто после большого перерыва требуется время и силы, чтобы прийти в лучшую форму. Это было непривычно. А сложностей не было — занимался собой, детьми, отдыхал.

— Допустим, эпидемиологическая ситуация категорически прикрыла все съемки. Как бы вы поступили, чтобы прокормить семью?

— Не думал об этом. Мелькало нечто подобное, но…Что такое актерское образование? Это хорошее базовое гуманитарное образование. Куча смежных профессий. Если не съемки, то нашел бы себе применение. Не потерялся бы.

— Ответственность, появившаяся с рождением детей (у актера дочь и сын. — Ред.), сильно повлияла на вас?

— Самое главное и сложное было начинать думать о нуждах другого человека. При этом не мучиться, а получать удовольствие от того, что думаешь не о себе. И когда дети подрастают, это начинает возвращаться.

— Часто видите в дочери и сыне проявления себя или жены?

— Вижу то, чего точно не было у нас. И черты, модели поведения, которые мне бы хотелось видеть у моих детей. Вижу, как они это начинают применять. Это космос!

— Какие черты, например?

— Вот Мире четыре года. Когда она одна в комнате, я всегда к ней стучусь. Спрашиваю разрешения. И она стала делать так же. Для этого нам с женой не понадобилось специально объяснять ей подобные вещи. Само собой на фоне примера произошло.

— А сын?

— Он поет песни. Так вышло, что мы вместе пошли на детский спектакль «Муха-цокотуха» и сын с дочкой сели впереди на подушки, а мы — чуть дальше сзади на стулья. Начинается спектакль, и тут оказывается, что он знает сказку наизусть. Ване 2,5 года. Актеры начинают произносить текст, а он вместе с ними начинает проговаривать его. Причем с эмоциями, по-актерски:

«Голову ср-р-рубает!» Я думаю: «Откуда это, старик?» Я в таком возрасте пузыри из соплей пускать разве что мог.

— Не так давно вы похудели на 17 кило. Это для роли в «Бывших» или просто почувствовали, что пора?

— Так совпало. Хотелось быть полегче. Я обратился к профессионалам, врачам, сдал генетический анализ крови, и мне сказали, какая еда для моего организма полезна, а какая является мусором. Все оказалось просто. Не такие или сякие диеты, а просто надо спросить у специалистов. Когда болит зуб, мы же идем к стоматологу, а не ищем совета в Инстаграме и не пьем бабушкины отвары? Так же и тут.

— А спортзал?

— Не в тех объемах, как раньше. Очень спокойно. Если хотите сбросить вес, то только питание на первом месте. Остальное вторично. А сейчас я занимаюсь йогой, и мне этого хватает с головой. Началось во время изоляции совершенно случайно. У меня не было желания потеть в спортзале. Хотелось чего-то спокойного и, самое главное, нового. И тут я вспомнил: есть же йога! Начал и до сих пор не могу остановиться.

— А что это дает?

— Удовольствие от занятий. Спортзал — это постоянное напряжение: пульс, язык на плече, нагрузки, без тренера так вообще не пойми как тренируешься. А с йогой я заряжаюсь, вижу результат, чувствую себя легко. Есть удовольствие. И за это отдельное спасибо моему инструктору Ксюше.

— Как вы сейчас относитесь к эпидемии? По сравнению с необъяснимым страхом весной стало полегче?

— Я и тогда не сильно паниковал. Видимо, не подвержен массовому ужасу. Просто понимал, что есть болезнь. И надо делать так и так. Зачем мне себя дополнительно испытывать или загонять? С насморком-то не всегда могу справиться, а тут такое. Так зачем что-то выдумывать? Я просто делал все, что было рекомендовано. Что касается второй волны, есть вопросы к властям, конечно. Почему одни вещи запрещены, а другие (массовые мероприятия) — нет? Но… страха мучительной гибели нет. Главное — не паниковать.

«Фантом» Пн. — чт./18.30

«Доктор Преображенский»Пн. — чт./21.30

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